Sand Land Project: annunciato il nuovo gioco di Bandai Namco basato su un manga di Akira Toriyama

Bandai Namco ha annunciato Sand Land Project, un nuovo gioco basato su una breve serie manga di Akira Toriyama, più noto in quanto creatore di Dragon Ball. La serie è stata proposto su Weekly Shonen Jump dal 22 maggio al 28 agosto 2000.

Ecco una breve descrizione della storia del manga proposta da Bandai Namco: "In un mondo desertico in cui sia i demoni che gli umani soffrono di un'estrema carenza d'acqua, Belzebù, il principe dei demoni, e Rao, uno sceriffo di provincia, fanno squadra e partono all'avventura alla ricerca del Lago Fantasma da qualche parte nel deserto."

Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer in lingua inglese che potete vedere qui sotto. Si tratta solo di un teaser e non sono presenti particolari informazioni, se non un rapido sguardo sul protagonista, Belzebù.

Non sappiamo altro sul gioco. Non è stato indicato un periodo di uscita e nemmeno le piattaforme di riferimento del gioco. Non sappiamo nemmeno di che tipologia di gioco si tratti, se sarà un action lineare, un'avventura open world oppure un gioco narrativo: trattandosi di Bandai Namco, è più credibile che sia un gioco d'azione o un picchiaduro a incontri.

Sappiamo però che saranno condivise più informazioni il 17 dicembre 2022. Possiamo quindi supporre che non ci sarà alcun dettaglio nuovo su Sand Land Project ai The Game Awards 2022 di questa notte.

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni su Sand Land Project. Diteci, vi fa piacere vedere più opere di Akira Toriyama trasformate in videogiochi?