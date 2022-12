Street Fighter 6, la data d'uscita è trapelata sul PlayStation Store

La data d'uscita di Street Fighter 6 sembra sia trapelata attraverso il PlayStation Store, in anticipo sul suo annuncio ufficiale che potrebbe avvenire, a questo punto, nel corso della serata dei The Game Awards 2022: si tratterebbe del 2 giugno 2023, ovviamente in attesa di conferme.

Capcom sarà presente ai The Game Awards 2022 e proprio ieri, attraverso un tweet, ha fatto capire che ci saranno degli importanti annunci previsti per la nottata, tra i quali potrebbe dunque esserci la data d'uscita di Street Fighter 6, motivo per il quale la piattaforma online di PlayStation potrebbe aver già ricevuto l'informazione da parte del publisher.



Ovviamente, la sua comparsa in anticipo sui tempi sarebbe un errore, ma resta da vedere se si tratti veramente della data d'uscita ufficiale o di una sorta di placeholder in attesa della comunicazione vera e propria da parte di Capcom. È piuttosto verosimile che il nuovo picchiaduro Capcom possa arrivare in tale periodo, considerando lo stato di avanzamento dei lavori, ma attendiamo comunque conferme da parte degli sviluppatori.

Nella pagina del PlayStation Store compaiono peraltro anche le versioni di lancio di Street Fighter 6 con la Standard Edition che contiene vari colori per gli outfit dei personaggi, titoli speciali e stickers, mentre la Deluxe Edition contiene il Character Pass dell'Anno 1, così come la Ultimate Edition, la quale evidentemente avrà anche altri contenuti aggiuntivi al momento non noti.

Nel frattempo, nei giorni scorsi sono state annunciate le date della seconda closed beta con un trailer, e il test si svolgerà dal 16 al 19 dicembre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S con cross-play.