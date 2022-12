Capcom dà appuntamento ai The Game Awards 2022 per "annunci incredibili"

Sebbene possa essere un semplice messaggio per promuovere l'evento, il tweet pubblicato dall'account ufficiale di Capcom USA sembra veramente indicare la possibilità di annunci e novità in arrivo da parte del publisher in occasione dei The Game Awards 2022.

"Siamo emozionati di vedere i The Game Awards questo venerdì per tutti gli incredibili annunci e i premi! Assicuratevi di sintonizzarvi!" Questo è il tweet di Capcom che lascia pensare a possibili novità in arrivo. Il messaggio, in effetti, sembra essere scritto dal punto di vista di uno spettatore, ma trattandosi di uno dei publisher third party più importanti è assai probabile che abbia invece a che fare con un suo coinvolgimento diretto nell'evento.



Viene dunque da pensare che Capcom sia destinata ad essere presente ai The Game Awards 2022, con annunci, trailer o novità riguardanti qualcuna delle sue nuove produzioni. Le voci di corridoio non mancherebbero, anche se si tratta solo di speculazioni e informazioni assolutamente non confermate, ma possiamo comunque far partire il classico toto-titoli sulle possibili novità da parte dell'etichetta nipponica.

Le idee sono tante: si parte dal sempreverde Dragon's Dogma 2 al desaparecido Pragmata, fino all'improbabile Dino Crisis, considerando che alcune voci parlano del ritorno di un vecchio brand horror. Oltre a questo ci sono i titoli confermati come Exoprimal e Resident Evil 4 Remake, dunque di possibilità ce ne sono diverse sui contenuti di Capcom ai The Game Awards 2022.