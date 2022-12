Diablo 4, annuncio ufficiale fissato per domani: sarà la data d'uscita o un trailer?

Torniamo a parlare di Diablo 4 e della sua possibile data d'uscita perché per domani, giovedì 8 dicembre 2022, è fissato un annuncio sul gioco, questa volta con conferma ufficiale da parte dell'account Twitter della serie.

"La sua presenza si avvicina", si legge nel messaggio, con riferimento a Lilith, l'entità demoniaca che domina l'immaginario della serie, in particolare nel quarto capitolo. Oltre al fatto di mettere il like al post per "contribuire alla sua evocazione", l'immagine a corredo riporta chiaramente anche la data e l'orario in cui dovrebbe avvenire tale annuncio o rivelazione.



Vi vediamo segnata la data 8 dicembre 2022, alle ore 18:00 italiane, momento in cui Diablo 4 sarà protagonista di un qualche evento. Non sembra dunque che si tratti di una presentazione ai The Game Awards, considerando che l'orario non torna con quello della serata di Geoff Keighley, che partirà solo alcune ore dopo.

La supposizione più diffusa è che possa trattarsi dell'annuncio della data d'uscita di Diablo 4, considerando che tale informazione è particolarmente attesa e importante ma non è stata ancora fornita da Blizzard. Intanto, proprio in queste ore abbiamo pubblicato un nuovo provato di Diablo IV, dal quale sono emerse numerose informazioni interessanti.

Tra le altre cose, abbiamo avuto modo anche di vedere nuove immagini di Diablo 4 e conoscere meglio il funzionamento dell'always online del gioco, in termini di costruzione e gestione del mondo e delle interazioni con gli altri giocatori.