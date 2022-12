Gears of War 3: Cliff Bleszinski ha mostrato la direzione che avrebbe voluto dare alle locuste

Cliff Bleszinski, storico ex game director di alcuni dei giochi migliori di Epic Games, ha pubblicato alcuni artwork per mostrare la direzione che avrebbe voluto dare alle locuste dopo Gears of War 3, l'ultimo capitolo che ha diretto.

Come potete vedere dalle immagini, la sua idea era quella di deviare molto verso il demoniaco, con forti echi lovecraftiani.

Le locuste di Gears of War 4 secondo Cliff Bleszinski

Le locuste di Gears of War 4 secondo Cliff Bleszinski

Le locuste di Gears of War 4 secondo Cliff Bleszinski

Le locuste di Gears of War 4 secondo Cliff Bleszinski

Le locuste di Gears of War 4 secondo Cliff Bleszinski

Da quello che più intuire dalle immagini, ci sarebbero state delle sequenze sottomarine e alcuni di questi "demoni" sarebbero stati particolarmente grossi e potenti.

Peccato che non se ne sia fatto nulla. Dopo Gears of War 3 Epic Games ha di fatto lasciato la serie nelle mani di The Coalition, che gli ha dato una direzione completamente differente con Gears of War 4 prima e Gears 5 poi.

E a voi, sarebbe piaciuto un quarto Gears of War con questi nemici?