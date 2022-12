Diablo 4: tante nuove immagini con dungeon, combattimenti e personaggi

Diablo 4 torna protagonista sulle nostre pagine grazie a una ricca galleria con circa cinquanta nuove immagini con ambientazioni, combattimenti e molto altro ancora, che potrete visualizzare poco più sotto.

I nuovi scatti arrivano in concomitanza con il nostro provato di Diablo 4, in cui Pierpaolo Greco condivide le sue prime impressioni sull'atteso action GDR di Blizzard dopo averlo testato per una decina di ore.

Le immagini ci offrono un assaggio di alcune sequenze cinematiche e personaggi. Possiamo osservare inoltre l'editor per la personalizzazione del nostro avatar virtuale e ammirare varie location, inclusi alcuni dungeon, come da tradizione pieni di nemici pronti a farci la pelle.

Le prime impressioni su Diablo 4 sono decisamente positive, con Pierpaolo Greco che afferma:

"Il primo contatto con Diablo IV ci ha lasciato di sasso: il gioco sembra davvero enorme, strapieno di contenuti e potenzialmente in grado di tenere i giocatori incollati per centinaia di ore nel tentativo di potenziare al massimo il proprio personaggio. E la cosa più incredibile è che nel nostro test ci siamo limitati a scalfire soltanto la superficie di questo immenso gioco: 25 livelli su 100, 3 classi su 5, un singolo atto di storia sugli almeno 5 o 6 che comporranno l'intera trama. Chiaramente ci sono tantissimi elementi secondari che richiedono maggiore attenzione e che dovranno essere approfonditi in separata sede, ma per ora quello che abbiamo visto e giocato ci è piaciuto veramente moltissimo."

Vi ricordiamo che Diablo 4 è in sviluppo per PC e console, con il lancio previsto durante il corso del 2023. Secondo Insider Gaming ai The Game Awards 2022 verrà annunciata la data di uscita ufficiale, che forse poche ore fa è stata svelata dallo store di Microsoft.