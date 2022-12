Diablo 4: la data di uscita appare sul Microsoft Store insieme al peso del gioco

Tramite il Microsoft Store, sembra essere stata scoperta la data di uscita di Diablo 4: secondo le informazioni indicate, la data da segnarsi sul calendario è il 5 giugno 2023 alle 23:00 UTC, che dovrebbe trasformarsi nella mezzanotte tra il 5 e il 6 giugno 2023 per l'Italia. Inoltre, il gioco dovrebbe pesare 80 GB.

L'informazione è stata condivisa da Aggiornamenti Lumia, un account Twitter, e proviene dal backend del Microsoft Store. Per questo motivo non si tratta di un'informazione ufficiale e non può essere considerata come confermata e definitiva. Per il momento è solo un leak e dobbiamo trattarlo come tale.

Inoltre, il peso del gioco - sempre ammesso che sia corretto attualmente - non è probabilmente definitivo: entro l'uscita vi saranno di sicuro degli aggiornamenti e il peso dovrebbe cambiare. Inoltre, gli 80 GB fanno riferimento alla versione Xbox, quindi le versioni PC e PlayStation potrebbero essere differenti.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo riguardo al leak di Diablo 4. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni riguardo al gioco e alla sua data di uscita.

Secondo indicazioni recenti, è previsto un grosso annuncio ai The Game Awards 2022: molti pensano che si tratti della data di uscita e il fatto che ora sia emersa tramite il Microsoft Store non fa altro se non insospettire.