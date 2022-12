Diablo 4: grosso annuncio previsto ai The Game Awards, sarà la data d'uscita?

Diablo 4 sarà al centro dell'attenzione durante i The Game Awards, Tom Henderson e il suo sito Insider-Gaming tornano sulla questione che era già emersa nei giorni scorsi, con l'idea che sia previsto un grosso annuncio sul gioco Blizzard nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley, forse con la rivelazione della data d'uscita.

La questione si collega a un'indiscrezione molto simile che era stata pubblicata sempre da Tom Henderson alcuni giorni fa, sostanzialmente corroborando l'ipotesi e aggiungendo qualche dettaglio.

Diablo 4 è protagonista di un esteso press tour con oltre 100 giornalisti che hanno avuto modo di provarlo in maniera piuttosto approfondita e, secondo Henderson, gli articoli al riguardo usciranno a partire dal 7 dicembre con le prime impressioni.

Subito dopo è previsto questo grosso annuncio su Diablo 4 nel corso dei The Game Awards, che ricordiamo si svolgeranno il 9 dicembre all'1:30 del mattino. Durante l'evento stampa, sembra che Rod Fergusson abbia comunicato ai presenti di tenere d'occhio i The Game Awards perché ci saranno degli annunci al suo interno.

I sospetti maggiori si concentrano sulla possibilità che, in tale occasione, venga annunciata la data d'uscita del gioco, che probabilmente rientrerà nel corso del 2023. D'altra parte, la medesima idea era stata suggerita anche da Jez Corden di Windows Central nei giorni scorsi e non sarebbe che un'ulteriore conferma. A questo punto, non resta che attendere qualche giorno per sapere la verità.