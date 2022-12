Meta Quest: aggiornamento v47 disponibile, tante novità per il visore VR

Meta ha annunciato il lancio dell'aggiornamento v47 del software di sistema per Meta Quest, il primo dal lancio di Meta Quest Pro, destinato ad introdurre diverse novità interessanti per il visore a realtà virtuale della compagnia.

L'update v47 introduce alcune funzionalità che sfruttano le nuove capacità del visore Meta Quest Pro, tra cui l'acquisizione della realtà mista e altri elementi per l'interfaccia, inclusa la possibilità di condividere la Lista dei desideri, apportando alcuni miglioramenti all'app Meta Quest mobile e rendendo più facile cambiare il proprio avatar su Meta Quest 2 e Pro.

Per quanto riguarda Meta Quest Pro, ci sono vari aggiornamenti esclusivi per il nuovo modello del visore.

Meta Quest Pro: alcune delle nuove funzioni introdotte nell'interfaccia

Una delle maggiori è la riproduzione audio in background, che consente di ascoltare la musica mentre si utilizza il visore per altri compiti, attraverso la nuova azione all'interno del pannello Funzioni sperimentali delle Impostazioni.

Il modo più semplice per provarlo è quello di caricare il servizio di streaming musicale preferito nel Browser e utilizzare poi giochi o altre app, ma la funzione supporta l'audio di sottofondo da qualsiasi app del pannello 2D in qualsiasi esperienza VR.

Altro elemento di spicco di questo aggiornamento è la cattura della realtà mista: gli strumenti di acquisizione di Meta Quest consentono di registrare e mostrare questi momenti di realtà mista. In precedenza, se si cercava di utilizzare la cattura con il Passthrough abilitato, qualsiasi azione di gioco veniva visualizzata su uno sfondo nero, ma ora è possibile mostrare esattamente ciò che si vede nel Meta Quest Pro. Basta premere il pulsante in-app per richiamare la barra delle azioni rapide, spostarsi su Fotocamera e toccare "Registra video" per iniziare a catturare.

Tra le altre novità, si segnala la presenza delle liste dei desideri condivisibili, che consente così di facilitare la vita a chi, eventualmente, ha intenzione di fare regali legati a Meta Quest, oltre a un aggiornamento generale all'app Meta Quest Mobile con un rifacimento generale dell'interfaccia.

Infine, si segnala l'aggiunta dello "specchio" per avatar in Horizon Home, cosa che consente di visualizzare più chiaramente e facilmente il proprio avatar e poter così effettuare le dovute modifiche e personalizzazioni per cambiarne eventualmente l'aspetto.