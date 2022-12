Art of Rally: update 1.4.0 disponibile, aggiunge nuovi livelli in Indonesia

Art of Rally si aggiorna con l'update 1.4.0 disponibile in queste ore, che porta con sé una nuova ambientazione, l'Indonesia, contenente vari livelli aggiuntivi, andando dunque ad ampliare i contenuti di base del gioco.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di corse atipico, ma alquanto irresistibile per chi si fa prendere dal suo flusso e dalla sua particolare atmosfera, come abbiamo riferito anche nella nostra recensione di Art of Rally.

Con questa patch, oltre a diversi miglioramenti, vengono dunque aggiunti anche degli elementi molto interessanti in termini di contenuti di gioco.

Con l'aggiornamento viene aggiunta l'ambientazione dell'Indonesia, che comprende 6 nuovi livelli, uno stage "freeroam" che consente la corsa libera per le strade e 2 nuove tracce originali per la colonna sonora. Questo dovrebbe dunque aggiungere ulteriori ore di gioco e nuove sfide da portare a termine anche per chi ha ormai concluso i contenuti di base.

Oltre alle novità, altre caratteristiche della patch vanno a migliorare tecnicamente Art of Rally, con correzioni e update in vari elementi. In particolare ci sono miglioramenti sullo spawning delle auto, migliorata la visualizzazione di alcuni elementi di collisione, sistemato l'audio durante i replay e migliorata un po' l'interfaccia utente, oltre alle interazioni fisiche per quanto riguarda i segna-neve sui tracciati della Norvegia.

Ci sono poi altre correzioni minori che non vengono menzionate nello specifico, ma si tratta comunque di un update che spinge a tornare a giocare ad Art of Rally, viste le tante novità interessanti introdotte.