Meta Quest Pro annunciato: caratteristiche e prezzo del nuovo visore VR high end

Dal Meta Connect di oggi è arrivato anche l'annuncio di Meta Quest Pro, il nuovo visore a realtà virtuale di Meta che si presenta come una notevole evoluzione nella linea di headset, posizionandosi come un prodotto high end anche in base a caratteristiche e prezzo.

Il Meta Quest Pro costerà 1.799 euro in Italia (1.499 dollari in USA), cosa che lo posiziona veramente molto distante dai prodotti consumer visti finora come Meta Quest e Meta Quest 2, che hanno prezzi decisamente più contenuti.

Meta Quest Pro e accessori

D'altra parte, punta a un pubblico diverso e "professionale", come dimostrano anche le sue caratteristiche hardware.

Oltre a un design completamente nuovo che determina nette variazioni in termini di ergonomia, Meta Quest Pro si concentra sia su VR che su AR, fornendo dunque soluzioni di "realtà mista" tra le due tecnologie, consentendo di lavorare e provare esperienze di vario tipo.

Il visore consente il tracking delle espressioni in tempo reale, cosa che consentirà nuovi modi di comunicare all'interno dello spazio virtuale in vista anche del metaverso.

Meta Quest Pro

Dal punto di vista ottico, Meta Quest Pro utilizza nuove lenti pancake brevettate e tecnologia ottica che curva la luce all'interno del modulo ottico, mentre lo schermo LCD offre una densità di pixel del 37% maggiore rispetto ai modelli precedenti e una scala di colori 1,3 volte più grande.

Presenti anche nuovi controller Meta Quest Touch Pro e rilevazione di movimento attraverso 3 fotocamere e un processore mobile Snapdragon 662 per ogni controller, feedback aptico TruTouch per la rilevazione del movimento delle dita.

Vediamo dunque le caratteristiche tecniche:

Display - 1800 x 1920 pixel per occhio a 90Hz di refresh rate, oltre alla nuova tecnologia che offre il 75% in più del contrasto rispetto a Meta Quest 2

Processore - Snapdragon XR2-Plus

RAM: 12GB

Memoria interna: 256GB

Peso: 722 grammi

Meta Quest Pro è inoltre completamente retro-compatibile con il software di Meta Quest 2, pur utilizzando nuovi controller con sistemi di rilevazione più efficaci, come riportato qui sopra, e batterie integrate ricaricabili.

Ampliato anche il range per la modifica della distanza interpupillare delle lenti, che vanno da 55 a 75 mm, con varie opzioni per l'affaticamento degli occhi: visione periferica completamente libera, parzialmente ostruita (inclusa) o immersione totale (optional). Potete trovare tutti i dettagli sulla pagina ufficiale di Meta Quest Pro a questo indirizzo, dove è anche possibile procedere eventualmente all'acquisto.

Nell'evento di oggi sono stati fatti anche vari altri annunci, come Among Us VR e Xbox Game Pass in cloud su Meta Quest.