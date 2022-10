Splatoon 3: Vtuber giapponesi hanno usato il chroma key di OBS per mandare del porno in streaming

Dei Vtuber giapponesi hanno mandato del porno in live stream utilizzando un sistema decisamente articolato. Di fatto hanno usato il chroma key del programma per streaming OBS su Splatoon 3, rimpiazzando i colori degli avversari con dei video porno JAV (Japanese Adult Video).

Il risultato è stata un'epica corsa allo spruzzo di tutti gli avversari, per provare a evitare di essere bannati coprendo le immagini vietate. Perché lo hanno fatto? Probabilmente per ottenere un po' di notorietà, o perché vedevano un legame inscindibile tra il porno e Splatoon 3. Sicuramente è stata un'impresa che rimarrà negli annali di internet... ma anche no. Immaginiamo che Nintendo non sarà contentissima della cosa, visto a quanto lavora per ripulire i suoi titoli da certi contenuti.

Splatoon 3 è l'ultima incarnazione della serie di sparatutto online in cui i giocatori combattono a colpi di vernice. Famoso in tutto il mondo, il gioco sta facendo sfaceli in particolare in Giappone, dove sta vendendo milioni di copie a un pubblico che si sta dimostrando particolarmente appassionato, come dimostrato anche da un caso come questo.