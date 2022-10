Xbox Game Pass arriva in Cloud su Meta Quest, ufficiale: la conferma di Microsoft

Durante il Meta Connect, evento di presentazione dedicato all'universo tecnologico e videoludico di Meta attualmente in corso, il CEO Satya Nadella di Microsoft ha anche confermato l'arrivo di Xbox Game Pass su Meta Quest, attraverso la funzionalità Xbox Cloud.

Xbox Cloud Gaming consentirà di giocare in streaming a tutto il catalogo di Xbox Game Pass Ultimate attraverso Meta Quest, con un collegamento diretto al servizio Microsoft nel Meta Quest Store. Questo ovviamente espande in maniera enorme le possibilità di gioco sul visore Meta, per tutti coloro che possiedono l'abbonamento al servizio o che sono intenzionati ad effettuare una sottoscrizione.



Al lancio di Xbox Cloud Gaming su Meta Store (ancora senza una data precisa), sarà possibile collegare un controller Xbox all'headset e giocare ai titoli di Xbox Game Pass all'interno del contesto VR dato da Meta Quest. Tuttavia, questi saranno comunque visualizzati in 2D su uno schermo virtuale di ampie dimensioni, in maniera simile a quanto accadeva in precedenza con i titoli Xbox su Oculus.