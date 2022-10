Splatoon 3, vendite per 2,7 milioni di copie in Giappone: primo nella classifica di settembre 2022

Splatoon 3 ha totalizzato vendite per 2,7 milioni di copie in Giappone, raggiungendo questi numeri nel giro di tre settimane: un gran bel risultato per l'ultimo episodio della serie Nintendo.

Il gioco venduto più rapidamente di sempre in Giappone, Splatoon 3 ha conquistato senza problemi la vetta della classifica nipponica per il mese di settembre 2022, monopolizzando gli acquisti e appropriandosi di circa il 69% delle vendite retail totali.

Splatoon 3 (Switch | Nintendo) Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Switch | Square Enix) Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS4 | Square Enix) Mario Kart 8 Deluxe (Switch | Nintendo) Nintendo Switch Sports (Switch | Nintendo) Minecraft: Switch Edition (Switch | Nintendo) Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (PS5 | Square Enix) Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch | Bandai Namco) Earth Defence Force 6 (PS4 | D3 Publisher) Kirby and the Forgotten Land (Switch | Nintendo)

Come ormai da tradizione, la top 10 è per gran parte legata ai giochi di Nintendo Switch, sette su dieci, con Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline che va a occupare in questo caso la seconda e la terza posizione.

La console ibrida Nintendo ha piazzato nel mese di settembre in Giappone poco meno di 500.000 unità, con il modello OLED davanti alle altre SKU e non di poco: si parla di 367.000 pezzi, per una base installata totale che ha superato i 26 milioni di unità.