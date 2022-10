Nvidia RTX 4090 Ti cancellata perché si scioglie durante l'utilizzo, per un report

Secondo un report, la Nvidia RTX 4090 Ti sono da considerarsi cancellate perché soffrono di un grave problema: si sciolgono durante l'utilizzo. L'informazione arriva da una fonte vicina a Moore's Law is Dead, canale YouTube dedicato al gaming e all'hardware PC.

Secondo le fonti, la RTX 4090 Ti è semplicemente "troppo per ora" e non arriverà presto sul mercato: la GPU più potente di Nvidia ad arrivare sul mercato sarà la 4090 base.

Le ragioni della cancellazione, sempre secondo la stessa fonte, sono che la GPU RTX 4090 Ti "faceva scattare gli allarmi, fondeva gli alimentatori e a volte si fondeva da sola". Chiaramente non è qualcosa che il consumatore vuole accada all'interno del PC, visto che potrebbe causare un danno non solo alla scheda grafica ma a tutta la macchina.

RTX 4000

Il team di Nvidia ha comunque tempo per risolvere questi problemi e fare in modo di poter distribuire anche il modello Ti della RTX 4090. Come sempre, ricordiamo che si tratta di un report, ovvero qualcosa di non ufficiale: per conferme dovremo attendere che Nvidia stessa dia indicazioni sull'argomento.

La RTX 4090 dovrebbe comunque rimanere sul mercato e, come abbiamo visto nel video unboxing, pare essere enorme.