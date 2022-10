Nvidia GeForce RTX 4090: video unboxing e confronto delle dimensioni della GPU

PC Gamer ci propone un nuovo video nel quale fa un unboxing di una GPU Nvidia RTX 4090. Inoltre, nel filmato possiamo vedere un confronto delle dimensioni di questa nuova scheda grafica, che è per certo molto grande.

Nel video, possiamo subito vedere che la scheda Nvidia RTX 4090, in verticale, è più alta di una Xbox Series X e non particolarmente più bassa di una PS5. Frontalmente, è più larga di PS5 - almeno nel punto più stretto della console di Sony - ed è un poco più stretta di Xbox Series X. Steam Deck, in confronto, sembra molto più piccola.

La scatola, che potete vedere nel video, è di qualità e molto elegante, ma è chiaro che dopo pochi attimi tutta l'attenzione è rivolta verso Nvidia RTX 4090: vederla in mano ai membri di PC Gamer rende facilmente l'idea di quanto sia grande, nel caos nel quale il confronto non abbiamo sortito l'effetto sperato.

Certamente questa GPU è molto grande, ma diventa più piccola se la tagliate in due pezzi, per amore della scienza: questo è quanto ha fatto uno youtuber.