Xbox Cloud, la ricerca con Bing consente di riprodurre i giochi del Game Pass

Xbox Cloud può ora contare su di un'interessante integrazione con il motore di ricerca Bing: cercando il nome di un gioco presente nel catalogo di Xbox Game Pass, il search engine ci darà la possibilità di avviarlo istantaneamente, tramite la pressione del pulsante "Riproduci".

Esatto, è proprio una delle feature promesse all'inizio da Google Stadia, ma che non si è mai concretizzata in quanto la piattaforma streaming ormai decaduta non includeva alcun tipo di abbonamento all-you-can-play a supporto del proprio ecosistema, a differenza di Microsoft.

Come si vede nell'immagine qui sotto, il funzionamento di questa feature è estremamente semplice: basta cercare il nome di un gioco presente su Xbox Game Pass usando Bing, chiaramente dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali Microsoft, per veder comparire il fatidico pulsante.

Una volta cliccato su "Riproduci", il browser ci trasferirà direttamente nella sezione cloud del titolo in questione su xbox.com, presentandoci un secondo pulsante, "gioca", per avviare istantaneamente l'applicazione.

Naturalmente bisognerà collegare un controller laddove richiesto, ma si tratta in generale di una funzionalità davvero interessante, che rende ancora più facile e accessibile il cloud gaming di casa Microsoft.