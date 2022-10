Nvidia GeForce RTX 4090 tagliata in due da uno youtuber, per amore della scienza

Steve Burke del canale YouTube GamersNexus ha condotto un esperimento su una nuova e fiammante scheda video Nvidia GeForce RTX 4090: l'ha tagliata in due per studiarne la progettazione dal punto di vista termico.

Prima di indignarvi sappiate che lo ha fatto insieme a un ingegnere di Nvidia, Malcolm Gutenburg, che si occupa proprio di questo aspetto delle schede video della compagnia, ossia aiuta a progettarle in modo che dissipino al meglio il calore e siano più efficienti.

Naturalmente vedere una scheda video così costosa divisa in due può fare male al cuore, quindi sconsigliamo la visione ai più sensibili, anche se non tutto è come sembra.

Battute a parte, nel video si vedono Burke e Gutenberg esaminare i diversi design presi in considerazione per la Founders Edition della GeForce RTX 4090 e fornire delle indicazioni tecniche davvero interessanti, che motivano le generose dimensioni della scheda video. Da specificare che le schede video maltrattate sono soltanto dei prototipi, quindi niente di destinato alla vendita.

Interessante anche la sezione del video in cui si parla dei diversi esperimenti fatti da Nvidia per ottenere la più veloce scheda video sul mercato, arrivando a dettagliare ogni passo fatto dalla compagnia. Insomma, nonostante le premesse, si tratta di un filmato davvero interessante.