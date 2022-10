Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà lo stesso sistema di protezione tramite SMS di Overwatch 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà lo stesso sistema di protezione dai cheater tramite SMS di Overwatch 2. Sostanzialmente ci saranno le stesse restrizioni per i numeri pre-pagati e per il VOIP viste nel recente sparatutto online di Activision Blizzard.

Nel caso di Overwatch 2, la verifica è stata rimossa per tutti quegli utenti che utilizzavano vecchi account di Overwatch, e comunque stiamo parlando di un gioco free-to-play, mentre per Call of Duty: Modern Warfare 2 la protezione dovrebbe essere completa e non ammettere eccezioni.

Qualcuno ha subito fatto notare che richiedere un certo abbonamento telefonico per giocare a un titolo che in fondo si è pagato, anche molti soldi, può essere controproducente. Qualcuno sarà costretto a cambiare quello che possiede, mentre altri saranno completamente esclusi dall'online.

C'è da sottolineare che i contratti pre-pagati sono molto diffusi (molti li scelgono anche solo per il fatto che ritengono comodo il sistema di pagamento mensile) e che quindi si tratta di un limite non da poco per Call of Duty: Modern Warfare 2. Certo, in questo modo diventa più facile tenere sotto controllo i cheater.