Sonic Frontiers: requisiti di sistema PC svelati, non sono particolarmente esosi

Sega ha svelato quali sono i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Sonic Frontiers. Il gioco utilizzerà il motore Hedgehog Engine 2 e non sarà particolarmente esoso per funzionare al dettaglio minimo (ma nemmeno massimo).

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 5 1400 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB o AMD Radeon HD 7870, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB o AMD Radeon HD 7870, 2 GB DirectX: Versione 11

Versione 11 Spazio su disco: 30 GB

30 GB Note aggiuntive: 720p dettagli bassi @ 30 FPS. Richiede una CPU che supporti i set di istruzioni AVX e SSE4.

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64-bit

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2600 Memoria: 12 GB RAM

12 GB RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB DirectX: Versione 11

Versione 11 Spazio su disco: 30 GB

30 GB Note aggiuntive: 1080p dettagli alti @ 60 FPS. Richiede una CPU che supporti i set di istruzioni AVX e SSE4.

Per giocare a 720p e 30fps è necessario un sistema davvero accessibile, dotato di CPU e GPU ormai abbastanza vetuste. In realtà anche i 1080P a 60fps si ottengono con un PC non propriamente high-end, fatto che consentirà a molti di giocarci al meglio.

Per il resto vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2022.