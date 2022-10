Overwatch 2: Blizzard rimuoverà la protezione tramite SMS per molti utenti, dopo le polemiche

Blizzard ha pubblicato un aggiornamento su Overwatch 2 per informare che rimuoverà la protezione tramite SMS per molti videogiocatori, così da garantirgli l'accesso al gioco. L'aggiornamento specifico del gioco sarà pubblicato il 7 ottobre 2022.

La protezione tramite SMS è stata oggetto di forti polemiche nelle scorse ore, perché di fatto ha impedito di giocare a tante persone, comprese alcune che possedevano Overwatch.

Blizzard ha anche spiegato quali saranno i giocatori che non dovranno più autenticarsi tramite SMS dopo la patch: "Qualunque giocatore di Overwatch con un account Battle.net collegato, che include tutti i giocatori che hanno giocato dal 9 giugno 2021, non dovranno fornire un numero telefonico per giocare."

Di base, chi ha già un'identità riconosciuta e non ha creato problemi giocando a Overwatch, potrà giocare a Overwatch 2 senza il nuovo passaggio di sicurezza. Per tutti gli altri sarà mantenuto il requisito, pensato per combattere il proliferare dei cheater.

Oltre a ciò, Blizzard ha confermato che sta lavorando per sistemare la questione dei contenuti perduti nella migrazione degli account, a quanto pare dovuta al fatto che la stessa non è ancora completa al 100%, e che ora non ci dovrebbero essere più problemi di login, anche se le code potrebbero essere ancora molto lunghe.