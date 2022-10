Better Call Saul Kart è il gioco che tutti gli appassionati della serie TV stavano aspettando

Chi, guardando la serie TV Better Call Saul, non ha pensato almeno una volta: "quanto sarebbe bello se ci facessero un clone di Mario Kart?" Da questo bisogno primario è nato Better Call Saul Kart, un gioco indipendente di Big Trash Games, completamente gratuito, che trasforma avvocati e criminali in corridori, che si affrontano su piste 3D lanciandosi addosso dei gusci di tartaruga, rubati da qualche gioco del povero Mario.

Better Call Saul Kart è il GOTY 2022?

Per scaricare tante bellezza non vi resta che andare sulla pagina del gioco. Quindi potete installarlo e stabilire una volta per tutte su Kim è più brava di Gustavo Fring in pista.

Better Call Saul Kart su itch.io

La descrizione ufficiale di quello che è già il nostro GOTY 2022, recita: "Unitevi a Saul Goodman e ai suoi amici in questo stravagante gioco di corse su kart. Big Trash Games promette che è un videogioco che può essere giocato da degli esseri umani."

Tra le caratteristiche spiccano: tre tracciati, nove personaggi giocabili (Saul, Kim, Mike, Howard, Chuck, Huell, Gus Fring e Lalo Salamanca), diversi oggetti utilizzabili, una sequenza filmata speciale se si arriva primi in tutti i circuiti e della buona grafica, almeno stando al grafico che l'ha fatta.