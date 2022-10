Dead Cells: lanciato l'aggiornamento con la modalità Boss Rush

Dead Cells ha ricevuto un nuovo aggiornamento maggiore gratuito, che introduce la modalità Boss Rush, con cui è possibile affrontare in sequenza tre o cinque boss per sbloccare nuovi oggetti e per sperimentare della varianti dei boss stessi. Vediamo il trailer della nuova modalità:

Per accedere alla modalità Boss Rush bisogna passare per una nuova porta, aperta nell'area iniziale, i Prisoner's Quarters, vicino a dove si accede alla stanza di allenamento e al sarto (si trova vicino alla testa di un boss).

Superata la porta si trovano altre quattro porte che conducono a quattro diversi stage: in uno si affronteranno tre boss, nel secondo tre boss con modificatori, nel terzo cinque boss, nel quarto cinque boss con modificatori.

I modificatori sono dei nuovi poteri conferiti ai boss, che sono selezionati dalle fasce seguenti:

Fascia 1 - Concierge, Conjunctivius, Mama Tick

Fascia 2 - Time Keeper, The Giant, The Scarecrow

Fascia 3 - Hand of the King, The Servants (solo il combattimento finale, non l'intera torre), The Queen

Gli stage con tre boss ne avranno uno per ogni fascia (dalla più bassa alla più alta, mentre gli stage con cinque boss avranno due boss di fascia 1, due di fascia 2 e uno di fascia 3.

Gli oggetti che si possono ottenere giocando alla modalità Boss Rush sono: nuove armi, nuove skill, nuove mutazioni, otto skin, una statua personalizzabile e nuovi poster leggendari.