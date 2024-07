Dead Cells arriva al capolinea: l'ultimo aggiornamento ha una data, poi il gioco sarà "abbandonato"

Non si tratta di una totale novità , sia chiaro. Sin da febbraio di quest'anno sapevamo che Dead Cells non avrebbe ricevuto più contenuti, ma ora l'addio è più preciso e definitivo.

Evil Empire ha annunciato la data dell'ultimo aggiornamento di Dead Cells . Il gioco roguelite non sarà più supportato dopo tale aggiornamento, previsto per il 19 agosto . L'opera di Motion Twin ed Evil Empire arriverà all' aggiornamento .35 e non andrà oltre.

I dettagli sull'aggiornamento di Dead Cells

"La fine è davvero vicina... L'ultimo aggiornamento a cui abbiamo lavorato per Dead Cells uscirà tra 3 settimane! Sarà un po' strano vedere gli aggiornamenti fermarsi dopo tutti quelli che abbiamo fatto (e anche i DLC!), ma siamo onesti: si può giocare a questo gioco per centinaia di ore così com'è..." scrive il team su Twitter.

L'aggiornamento si chiama semplicemente "The end is near" ovvero "La fine è vicina". Un nome certamente approcciato. Anche il commento di Evil Empire è più corretto: Dead Cells è un'opera enorme, con tanti contenuti soprattutto se si considerano anche i DLC. Non si può certo affermare che non sia stato supportato, visto che sono arrivate novità per ben cinque anni.

A febbraio Evil Empire aveva affermato di voler terminare il supporto per evitare di cadere nella trappola della ripetizione e non rischiare di offrire troppi contenuti e togliere valore a ciò che è Dead Cells.

Nel frattempo, Evil Empire è occupata anche con The Rogue Prince of Persia, che innegabilmente ricorda molto Dead Cells pur essendo un gioco basato sulla saga di Ubisoft.