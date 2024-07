Alcuni dipendenti di Bungie hanno scoperto di essere stati licenziati con la comunicazione sui social

Oggi l'amministratore delegato Pete Parsons ha annunciato il licenziamento di 220 dipendenti di Bungie. I dipendenti della compagnia si sono riversati sui social media per criticare sia i licenziamenti che la leadership dello studio.

Diversi sviluppatori di Bungie hanno rivelato sui social media di essere stati colpiti da questi licenziamenti e sembra che almeno alcuni di loro non fossero a conoscenza di ciò che stava per accadere fino a quando non è stato reso pubblico l'annuncio.