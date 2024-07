Il survival Green Hell arriva su PS5 e Xbox Series X|S, con upgrade gratis da PS4 e Xbox One

Coloro che possiedono già una copia per PS4 o Xbox One di Green Hell potranno eseguire l'upgrade alla versione PS5 o Xbox Series X|S gratuitamente. C'è tuttavia una cattiva notizia per chi gioca con una console di vecchia generazione: presto terminerà il supporto degli sviluppatori su PS4 e Xbox One , che hanno di concentrarsi unicamente sulle piattaforme moderne. Una decisione motivata dal fatto che "le console della precedente generazione non sono in grado di reggere i nuovi aggiornamenti offrendo al tempo stesso la qualità che lo studio vuole proporre ai suoi giocatori".

Che cos'è Green Hell?

Stando ai dettagli condivisi dallo studio, le versioni PS5 e Xbox Series X|S avranno al lancio dei contenuti in precedenza pubblicati solo per la versione PC. In particolare si parla degli update tematici #17 (Inventario e trasporti), #18 (Fortificazioni) e #19 (Flamekeeper). Queste versioni non saranno compatibili con quelle della passata generazione e quindi non sarà supportato il cross-play.

Per chi non lo conoscesse, Green Hell è un gioco di sopravvivenza open world, ambientato nella foresta pluviale amazzonica. Nel gioco vestiamo i panni di un uomo che si ritrova da solo nella giungla senza cibo né equipaggiamento e che deve trovare il modo di sopravvivere e fuggire. Come altri esponenti del genere, dovremo procurarci cibo cacciando, acqua, costruire rifugi e ottenere risorse utili per curarci e potenziare il nostro equipaggiamento. Il gioco ha raggiunto il traguardo dei 6 milioni di giocatori, con molti che hanno apprezzato la sua atmosfera immersiva e le sfide impegnative che propone.