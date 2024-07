L'evento D23 di Disney dovrebbe dare molto spazio ai videogiochi: ecco cosa potrebbe essere mostrato

I videogiochi saranno centrali, anche se ovviamente non saranno l'unica componente dell'evento di Disney.

Disney è una compagnia attiva in tantissimi media, dalle serie TV, al cinema, ai parchi giochi e passando anche attraverso i videogiochi . Ora, un nuovo rumor segnala che il prossimo D23 - che avrà luogo tra il 9 e l'11 agosto - ci sarà molto spazio proprio per questi ultimi prodotti.

I possibili giochi del D23

L'informazione proviene dall'utente Wensoing ed è stata condivisa su Twitter da Shiina. Precisamente il tweet recita: "La Disney terrà il suo evento D23 dal 9 all'11 agosto e ha confermato che i videogiochi avranno un ruolo importante nell'evento. Potrebbero potenzialmente rilasciare un teaser per la stagione di "Fortnite X Marvel", che uscirà solo pochi giorni dopo l'evento."

Oltre ai contenuti di Fortnite, vi potrebbe essere spazio per molteplici tipi di prodotti. Tra i giochi in produzione vi sono opere come Star Wars Outlaws, Indiana Jones e l'antico Cerchio, Marvel's Wolverine e Marvel 1943: Rise of Hydra.

Alcuni fan certamente sperano di ricevere informazioni su Kingdom Hearts, ma questo tra tutti pare uno dei titoli meno probabili. Disney ha poi spesso in produzione vari titoli dedicati ai suoi personaggi di punta, da Topolino a Paperino. In breve, le possibilità sono molteplici e la cosa migliore da fare è semplicemente attendere il D23 di agosto e scoprire in prima persona le novità.