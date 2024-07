Il prossimo Battlefield è "uno dei progetti più ambiziosi della nostra storia", dice il CEO di EA

Andrew Wilson, CEO di EA, ha dichiarato che il prossimo Battlefield sarà un gioco di altissima qualità. Afferma infatti che si tratta di "uno dei progetti più ambiziosi della nostra storia". Questa citazione proviene dalle osservazioni preparate da Wilson in merito ai risultati finanziari del primo trimestre 2025 di EA.

Come tutti sapete, la serie Battlefield ha avuto una vita difficile negli ultimi tempi: un intero studio dedicato a una modalità single player di Battlefield è stato licenziato all'inizio dell'anno e Battlefield 2042 non ha esattamente conquistato i fan di lunga data. Su Steam il gioco si trova a un poco invidiabile punteggio "Nella media". Certo, il gioco si è risollevato nel corso del tempo, ma è innegabile che un nuovo capitolo non può subire di nuovo una falsa partenza.

Il futuro sembra però più che positivo ascoltando il CEO.