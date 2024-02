Electronic Arts ha chiuso Ridgeline Games, lo studio dei Battlefield single player

Ridgeline Games non esiste più. Electronic Arts ha deciso di chiudere lo studio, fondato per sviluppare le campagne single player dei Battlefield . Si trattava di una realtà molto recente, considerando che la fondazione risaliva solo al 2021. Il suo primo progetto era appunto descritto come "una campagna narrativa nell'universo di Battlefield."

Cambiamenti in EA

Non c'è pace per Battlefield

Insomma, l'addio la scorsa settimana di Marcus Lehto da Ridgeline Games era un presagio più funesto di quanto si pensasse. Lehto di suo, uno degli autori della serie Halo, ha scritto su X che non era a conoscenza dei piani di Electronic Arts di chiudere completamente lo studio.

Il messaggio di Lehto

La chiusura di Ridgeline Games rientra nei piani dell'editore americano di concentrarsi sulle sue proprietà intellettuali e sui giochi live service, marginalizzando i giochi single player ed esaurendo i giochi su licenza (alcuni di quelli attualmente in corso di sviluppo, come Black Panther, arriveranno a conclusione).

Parte dello staff dello studio sarà trasferito a Los Angeles, dove lavorerà per Ripple Effect, attualmente impegnato in un'esperienza multiplayer per Battlefield. La campagna single player in lavorazione sarà invece ultimata da Criterion Games.