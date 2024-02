GTA 6: Rockstar Games riporta tutti gli sviluppatori in ufficio per le fasi finali della lavorazione

Rockstar Games ha chiesto agli sviluppatori al lavoro su GTA 6 di tornare in ufficio ad aprile, limitando quindi il lavoro da remoto per le fasi finali della lavorazione. La comunicazione è stata data ai dipendenti via email da Jenn Kolbe, l'Head of Publishing della compagnia. Il giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha avuto modo di visionare l'email, confermando la notizia.

I motivi di questa richiesta ai dipendenti sono fondamentalmente due: il primo la produttività, il secondo la sicurezza. Evidentemente Rockstar Games vuole cercare di limitare il più possibile il rischio di nuovi casi come l'enorme furto di dati subito a settembre 2022 o la pubblicazione anticipata del materiale promozionale, tenendo tutti i membri del team sotto controllo.