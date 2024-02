Star Wars: Dark Forces Remaster, il trailer di lancio annuncia che è disponibile

Star Wars: Dark Forces Remaster è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PS5, come ci ricorda il trailer di lancio, che ci mostra anche delle sequenze di gioco.

Per chi non lo conoscesse, è il nuovo progetto di Nightdive Studios, software house specializzata nella rimasterizzazione di titoli classici, con un lungo portfolio di successi alle spalle, tra i quali i due Quake di id Software e Rise of the Triad, tanto per citarne un paio. Vediamo il filmato:

Star Wars: Dark Forces Remaster è sostanzialmente il primo capitolo di quella che diventerà la serie Jedi Knight, con protagonista Kyle Katarn. Fu pubblicato da Lucasarts negli anni '90 in risposta al successo di DOOM ed ebbe degli ottimi riscontri.

Va sottolineato che attualmente ha una media di recensioni molto positive su Steam (84% di 113 al momento di scrivere questa notizia) e che Digital Foundry ha parlato molto bene del lavoro fatto da Nightdive, segno che ci troviamo di fronte a un prodotto di qualità, per quanto le meccaniche da sparatutto vengano da un'altra epoca. Ma in fondo, in tempi di boomer shooter, chi può lamentarsi di un FPS classico vero e proprio?