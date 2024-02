Samsung Galaxy Z Fold 6: i primi render mostra una grande affinità con S24 Ultra

Pur non basandosi su modelli CAD, i render forniscono una visione più chiara del dispositivo, che si presenta ora completamente piatto su tutti i lati .

Le ultime notizie indicano però la misura in cui Samsung ha preso in considerazione i recenti feedback. Con la pubblicazione dei primi render di alta qualità di Galaxy Z Fold 6, che mostrano un profilo più squadrato e un'ergonomia migliorata, diventa palese la risposta della casa coreana alle richieste del pubblico .

Lati e spigoli

Primi render di Galaxy Z Fold 6

Il nuovo design si allinea maggiormente con il linguaggio estetico dell'azienda, conferendo al telefono un aspetto più premium rispetto al passato.

Osservando il retro di Galaxy Z Fold 6 si nota subito un set di fotocamere triple non molto diverso da quello del predecessore.

Il modulo sporge leggermente, il flash è posizionato sulla sua destra.

Secondo la fonte, lo spessore di Galaxy Z Fold 6 rimane invariato rispetto al modello dell'anno scorso, mantenendosi sui 6,1 mm quando è aperto.

Ciò suggerisce che l'azienda abbia mantenuto lo stesso stile di cerniera della generazione precedente.

Purtroppo, contrariamente a voci passate, non è previsto uno slot per la S Pen, una delusione che potrebbe essere mitigata dall'arrivo di custodie con supporto per lo stilo: una pratica comune di Samsung.

Secondo Smartprix, le dimensioni del prossimo pieghevole di punta dell'azienda in modalità aperta saranno di circa 153,5 x 132,5 x 6,1 mm, quindi leggermente più corto e più largo rispetto a Z Fold 5.

I render mostrano inoltre la presenza di altri elementi di design familiari, come i tre microfoni e una griglia degli altoparlanti nella parte superiore, insieme a un altro microfono, una griglia degli altoparlanti e la porta USB-C nella parte inferiore.

I controlli del volume e il pulsante di accensione rimangono sul lato destro, mentre lo slot per la scheda SIM è posizionato a sinistra.

È evidente che il display esterno del Galaxy Z Fold 6 appaia notevolmente più ampio.

Lo schermo interno avrebbe infatti una diagonale di 7,6 pollici, mentre il display frontale misurerebbe circa 6,2 pollici, molto vicino a quello di Galaxy S24 Ultra.

A coprire il tutto ci sarà la resistente Gorilla Glass Armor ed entrambi avranno una luminosità di picco superiore alle precedenti.

Le voci precedenti suggerivano una struttura in titanio, cosa che sembra trovare riscontro anche nei render.