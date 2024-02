Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe presentare un design diverso dai predecessori

Focalizzandoci sulle possibili modifiche al formato rispetto al modello attuale, ci si aspetta che il dispositivo non solo sarà più sottile, ma anche leggermente più ampio, come suggerito dalle informazioni del noto leaker David Kowalski.

Stile bilanciato

Z Fold 6 è previsto per essere più sottile e più lungo

Il principale obiettivo della società sudcoreana è raggiungere una riduzione delle dimensioni della struttura mantenendo al contempo robustezza e durabilità.

Una possibile chiave dell'innovazione potrebbe essere rappresentata da una nuova cerniera sviluppata da Samsung, come indicato da un brevetto depositato nei mesi scorsi.

In questo è suggerita la presenza di elementi progettati per distribuire in modo uniforme il carico sullo schermo, riducendo così la visibilità della piega e rendendo la cerniera competitiva rispetto ai concorrenti cinesi come Xiaomi e Honor.

Il restyling prevede anche una riduzione delle cornici e un nuovo stile per le fotocamere posteriori, puntando a una soluzione più minimalista che migliorerebbe il bilanciamento dei pesi e la manovrabilità durante l'utilizzo del dispositivo a schermo aperto.

Ci aspettiamo poi la presenza del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, assicurando così l'integrazione dell'intelligenza artificiale tramite Galaxy AI; il modello di Samsung promette di migliorare varie esperienze quotidiane, dalla fruizione multimediale alla produttività, attualmente offerto gratuitamente ma che rischia di diventare a pagamento in futuro.