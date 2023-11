Samsung non si ferma più: per Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 si prevedono schermi ancora più grandi

Sfortunatamente, Young ha divulgato solo le dimensioni per il modello in questione, affermando di aver incluso dati precisi dei display di Fold 6 e Flip 6 nell'ultimo rapporto sui dispositivi pieghevoli della Display Supply Chain Consultants. Tuttavia, al momento, tali dettagli non sono disponibili per la consultazione.

Tale dimensionamento lo collocherebbe come lo schermo frontale più ampio mai visto su un telefono flip, superando addirittura Motorola Razr Plus.

Dimensioni allargate

Samsung sta lavorando per rendere l'aspetto dei nuovi Galazy Z più competitivo che mai

In accordo con le precedenti indiscrezioni, Galaxy Z Fold 6 sembra destinato a subire un significativo adeguamento nelle proporzioni.

In contrasto con i modelli pregressi, si intravede una decisione di Samsung di incrementarne la larghezza, agevolando un utilizzo più efficiente anche in modalità chiusa, in modo da renderlo più analogo a uno smartphone convenzionale, ed a favorire l'ipotesi di l'integrazione della S Pen nel dispositivo.

Per quanto concerne Galaxy Z Flip 6, al contrario, non sono previsti cambiamenti nel fattore di forma.

È stato riportato anche che Samsung stia adottando un approccio di "ingegnerizzazione inversa" ispirandosi a HUAWEI Mate X5, con l'obiettivo di snellire la struttura del proprio dispositivo pieghevole e, al contempo, aumentarne la capacità della batteria.

Nel frattempo, mentre si parlava di assenza di cambiamenti per Z Fold 6 in questo senso, sono trapelate informazioni specifiche che indicano come Galaxy Z Flip 6 potrebbe vantare una fotocamera principale da 50 MP, rappresentando così il primo modello flip di Samsung a rinunciare al sensore da 12 MP.

Per entrambi i dispositivi è previsto l'impiego del processore Snapdragon 8 Gen 3, appositamente "personalizzato" per Galaxy da Qualcomm.