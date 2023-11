Samsung: si parla già degli schermi rivoluzionari dei Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

Entro un anno, Samsung svelerà i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, tuttavia ciò non la distrae dal guardare avanti verso il futuro.

Nel frattempo infatti, le menti dell'azienda stanno sviluppando qualcosa di intrigante per i prossimi modelli, Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Si tratta di una nuova tecnologia chiamata PHOLED (Phosphorescent OLED), che attualmente viene usata solo per i pixel verdi e rossi dei loro schermi.

Entro il 2025, i piani sono di vederla applicata anche per i pixel blu, il che dovrebbe migliorare notevolmente la qualità dell'immagine.

Attualmente, la tecnologia OLED di Samsung fa uso di materiali fluorescenti, e non fosforescenti, per i pixel blu nei propri pannelli.

L'intenzione di migrare verso il PHOLED per questa componente rivela una strategia mirata a migliorare la qualità complessiva dei futuri dispositivi di punta, un significativo avanzamento nella tecnologia di visualizzazione che conferma la visione di Samsung nel mantenere uno standard di innovazione costante.