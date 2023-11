I Premi di Steam sono attivi: votate i migliori giochi del 2023 e ottenete le ricompense

Valve ha dato il via ai Premi di Steam, o Steam Awards se preferite il nome inglese. Si tratta di un'occorrenza annuale che vede gli utenti di Steam votare per i migliori giochi dell'anno. Si ha tempo fino al 28 novembre 2023 e potete farlo da questo indirizzo. I vincitori saranno annunciati il 2 gennaio alle 19:00, ora italiana. Vediamo come funziona.

Ci sono undici categorie:

Premio Gioco dell'anno

Premio Gioco VR dell'anno

Premio Atto d'amore

Premio Miglior gioco su Steam Deck

Premio Meglio in compagnia

Premio Miglior stile grafico

Premio Gameplay più innovativo

Premio Miglior gioco in cui fai pena

Premio Miglior colonna sonora

Premio Miglior gioco dalla trama profonda

Premio Meritato relax

Tutto quello che dovete fare è premere "Scegli la tua candidatura" nella pagina di Steam a fianco di ogni categoria. Steam - se ovviamente siete connessi col vostro account - vi mostrerà anche i giochi ai quali avete giocato, così da rendere più facile per voi ricordare quali avete preferito durante l'anno. Vedrete poi una sezione con giochi suggeriti dagli sviluppatori stessi e una con i giochi popolari e consigliati.