League Of Legends: la mappa principale cambierà enormemente, ecco le novità

League of Legends sta apportando alcune importanti modifiche alla sua mappa principale, Summoner's Rift, in vista dell'inizio della stagione 2024 del prossimo anno. Le modifiche includeranno aggiornamenti visivi e di gameplay ai mostri, oltre a modifiche al terreno e altri aggiornamenti.

Il Baron Nashor riceverà tre nuove forme che gli garantiranno abilità aggiuntive, oltre a modificare il terreno intorno alla fossa. Hunting Baron lascerà la fossa invariata ma otterrà un'abilità esplosiva elettrica, Territorial Baron creerà un piccolo muro di fronte alla fossa e userà le sue mani per attirare i campioni verso di sé, mentre All-Seeing Baron trasformerà la fossa in un tunnel e aggiungerà l'abilità Void Rift che causa danni nel tempo.

Anche Rift Herald riceverà un aggiornamento visivo ispirato al Vuoto e un piccolo aggiornamento del gameplay che permetterà ai giocatori di cavalcarlo e controllarlo per un breve periodo. I giocatori possono usare l'Araldo per attaccare e colpire i campioni nemici e se l'Araldo ha un campione sulla schiena quando carica una torretta, infliggerà più danni del solito.

Un nuovo mostro, chiamato Voidgrubs, sostituirà il primo Rift Herald del gioco e apparendo dopo cinque minuti per poi scomparire dopo 14 minuti. I giocatori che uccideranno i Voidgrubs otterranno il buff Hunger of the Void, che garantisce un bonus ai danni contro le strutture. Se i giocatori accumulano cinque o sei di questi buff (sei è il massimo disponibile in ogni partita), potranno anche evocare i Voidmites per aiutare ad abbattere le strutture.

L'influenza del Vuoto si vedrà anche negli accampamenti della giungla, con la Blue Sentinel e il Red Brambleback che si ripresenteranno come Voidborn Sentinel e Voidborn Brambleback dopo 20 minuti di gioco. L'influenza del Vuoto li rende più difficili da abbattere, ma quando vengono uccisi concedono il loro buff a tutti i membri vivi della squadra del giocatore. A 20 minuti anche lo Scuttler apparirà come Voidborn Scuttler, dando un effetto di Scryers Bloom potenziato quando viene ucciso.