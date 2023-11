Rockstar North blocca il blog dell'ex-sviluppatore che ne stava svelando i 'segreti'

Come forse saprete, recentemente un noto ex-sviluppatore di Rockstar North - Obbe Vermeij - ha aperto un blog nel quale ha iniziato a condividere tutta una serie di interessanti dettagli riguardo ai vecchi giochi del team, come GTA III, Vice City, San Andreas, GTA IV e alcuni spin-off. L'uomo ha lasciato la compagnia nel 2009 e non conosce alcuna informazione recente e "sensibile", ma in ogni caso i suoi ex-colleghi non hanno preso bene la libertà con la quale parlava di tutti quegli argomenti e gli hanno chiesto di smettere.

Vermeij ha quindi deciso di assecondare la richiesta, spiegando che il blog non è poi così importante per lui. Semplicemente non credeva che qualcuno si sarebbe infastidito per dei discorsi su prodotti vecchi di 20 anni. Purtroppo così non è e a quanto pare non potremo scoprire altro sui vecchi giochi di Rockstar North. Ad esempio, ci è stato raccontato che Vice City è stato quasi trasformato in un gioco di zombie in Scozia.