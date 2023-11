Nier Automata: il cosplay di 2B di elyanasparks vi seduce

La saga di Nier continuerà, ma per il momento non sappiamo bene in che modo e quando, quindi molti appassionati non possono fare altro se non continuare a giocare l'ottimo Nier Automata. Anche il mondo del cosplay tiene vivo l'immaginario della serie e soprattutto dei suoi personaggi. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di 2B realizzato da elyanasparks.

elyanasparks ci propone una doppia versione del personaggio, la prima delle quali è per così dire "alleggerita". Questo ci permette di ammirare il costume in ogni dettaglio, compreso il suo saper essere seducente, caratteristica inseparabile dal personaggio di Nier Automata. 2B è però prima di tutto una guerriera, ricordiamo.

Cosa ne pensate del cosplay di 2B realizzato da elyanasparks? Il personaggio di Nier Automata è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?