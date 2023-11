Killer Instinct: Anniversary Edition annunciato, gratis per chi ha la Definitive Edition

Quest'ultima verrà rimossa e sostituita in maniera totale dalla Anniversary Edition, che dunque sarà gratuita per chi possiede la Definitive o ha acquistato il gioco originale con le stagioni uscite post-lancio.

Come era stato promesso, si è tenuto in queste ore un livestream di presentazione speciale su Killer Instinct, in occasione del decimo anniversario del capitolo reboot lanciato su Xbox One, e durante questo è stata presentata una nuova versione del gioco, intitolata Killer Instinct: Anniversary Edition.

Una versione ribilanciata e migliorata

Killer Instinct: Anniversary Edition è una versione aggiornata ma soprattutto sul fronte del bilanciamento e con alcune modifiche applicate al gameplay, oltre al supporto per il 4K per Xbox Series X|S. Dunque non si tratta di una versione molto differente, ma è il risultato di uno studio sull'affinamento delle caratteristiche dei personaggi per migliorare il gameplay il più possibile.



Come riferito nell'infografica visibile qui sopra, Killer Instinct è ancora free-to-play come gioco base, offrendo la possibilità di utilizzare un personaggio a rotazione ogni settimana, con modalità singolo, local e ranked, mentre l'upgrade all'Anniversary (gratuito per chi possiede l'edizione completa) consente di accedere a tutti i 29 combattenti, tutte le modalità di gioco e alcuni bonus.

Il prezzo di acquisto è di 29,99 dollari, ma non c'è ancora una data di uscita precisa, considerando che il gioco si trova ancora in fase di testing. Tuttavia, non dovrebbe mancare molto al lancio.

Ovviamente, il gioco sarà disponibile al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, con la versione attuale di Killer Instinct che verrà aggiornata all'Anniversary.