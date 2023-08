Killer Instinct: annunciato il 10th Anniversary Update, con supporto al 4K per Xbox Series X|S

Per il momento non ci sono altre informazioni in merito, con gli sviluppatori che hanno promesso di condividere ulteriori dettagli in un secondo momento. Chissà magari ne sapremo di più durante la Gamescom 2023 del 23 - 27 agosto, dove Microsoft ha organizzato il più grande booth Xbox di sempre.

Il decimo anniversario di Killer Instinct è vicino

Per quanto Iron Galaxy non abbia indicato un giorno preciso per la pubblicazione del 10th Anniversary Update di Killer Instinct, possiamo supporre che il lancio sia in programma per il 22 novembre o giù di lì, visto che è in questa data che il terzo capitolo della serie spegnerà la sua decima candelina.

Lanciato nel 2013, Killer Instinct rappresenta un reboot della serie picchiaduro, pur ereditando alcuni elementi narrativi dei primi due capitoli. Al lancio ha riscosso il favore di pubblico e critica grazie a un gameplay di alto livello e un comparto grafico davvero solido per i tempi, seppur non sono mancate delle critiche per gli scarsi contenuti disponibili inizialmente. Questa mancanza è stata fondamentalmente risolta con l'arrivo della Stagione 2 (2014) e la Stagione 3 (2016), che hanno introdotto un buon numero di nuovi lottatori e stage.