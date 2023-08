Cosa giocherete questo weekend oltre a Baldur's Gate 3?

Con la data di uscita che è stata anticipata di un mese rispetto ai piani originali, comprensibilmente i codici review per la stampa sono arrivati solo al ridosso della pubblicazione e dunque non c'è stato davvero il tempo materiale di realizzare una recensione ponderata ed esaustiva, su cui in ogni caso stiamo lavorando alacremente. Nel frattempo potete leggere le nostre prime impressioni sulla versione completa di Baldur's Gate 3 .

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra classica domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori. Cosa giocherete questo weekend? Sicuramente il caldo non è il miglior amico del videogiocatore eppure quest'estate è stata sicuramente anomala, visto che proprio negli ultimi mesi sono usciti i giochi di maggior successo del 2023, in cui rientra pienamente anche Baldur's Gate 3 .

F1 Manager 2023 e Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Il resto della settimana non è stato ricco di uscite, ma vale la pena comunque segnalare l'approdo di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm su PC, PlayStation e Xbox. Lanciato inizialmente su dispositivi mobile e seguito da un porting per Switch, il secondo capitolo della serie adventure ispirata da The Legend of Zelda propone un'esperienza ancora più ricca e ambiziosa del suo predecessore, come potrete leggere nella nostra recensione, dunque è un gioco da tenere senza dubbio in considerazione.

Altra uscita degna di nota della settimana è F1 Manager 2023, il nuovo gestionale di Frontier Developments che ci mette a capo dei team principali di questa competizione. Sulla carta questa nuova iterazione va a limitare parte dei difetti del suo predecessore, proponendo ancora più auto, vetture e sfide.

Con quale gioco passerete il weekend? Baldur's Gate 3 o uno degli altri giochi usciti nel corso delle ultime settimane? Oppure approfitterete di questo fine settimana di agosto per sfoltire il vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.