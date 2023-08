Baldur's Gate 3: oltre 470.000 giocatori su Steam, è il secondo miglior lancio del 2023

Il secondo miglior lancio su Steam del 2023 dopo Hogwarts Legacy

Quanto a picco di utenti connessi contemporaneamente, attualmente Baldur's Gate 3 è il secondo miglior lancio su Steam del 2023, seppur con un distacco importante rispetto al primo in classica, ovvero Hogwarts Legacy, con 879.300 giocatori simultanei.

Precisiamo tuttavia che è molto probabile che nelle prossime ore e giorni il mastodontico GDR di Larian Studios infranga il suo stesso record, considerando che nel weekend si connettono molti più giocatori e che un numero non indifferente di utenti dotati di una connessione lenta sta ancora scaricando i circa 122 GB del gioco, dato che non è stato possibile effettuare il preload della versione 1.0.

In attesa di una recensione completa ed esaustiva di Baldur's Gate 3, che non abbiamo ancora pubblicato in quanto i codici per la stampa sono arrivati a ridosso del lancio, sulle nostre pagine trovate le nostre prime impressioni sul GDR di Larian Studios.