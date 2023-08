Elden Ring: Shadow of the Erdtree e DLC sono le priorità di Kadokawa e FromSoftware

Attraverso il nuovo report finanziario di fine trimestre di Kadokawa possiamo vedere come DLC ed espansioni di Elden Ring, e ovviamente l'annunciata Shadow of the Erdtree, siano effettivamente le maggiori priorità del publisher.

Nonostante la prossima uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon, per il quale si sta anche concentrando un notevole hype, sembra che Kadokawa abbia comunque Elden Ring in cima alle proprie priorità, cosa dimostrata dai documenti finanziari nei quali il gioco viene menzionato sopra a ogni altra cosa.

Viene menzionato, in particolare, una "grossa espansione" in sviluppo, e questa è chiaramente Elden Ring: Shadow of the Erdtree ma potrebbe non essere l'unico DLC in lavorazione per il gioco, visto che l'editore ha intenzione di puntare ancora sul titolo per riportare in alto le vendite del gioco.