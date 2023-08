Baldur's Gate 3, vendite per oltre 2,5 milioni di copie in accesso anticipato su Steam

Baldur's Gate 3 ha totalizzato vendite per oltre 2,5 milioni di copie durante il suo periodo in accesso anticipato su Steam: lo ha rivelato Swen Vincke, CEO di Larian Studios, nel corso di un'intervista con Jason Schreier.

Le entrate in Early Access e la guerra in Ucraina

Baldur's Gate 3, l'editor per i personaggi

Swen Vincke ha parlato di come gli incassi realizzati da Baldur's Gate 3 durante l'accesso anticipato siano stati fondamentali per portare avanti lo sviluppo del gioco, specie considerando le diverse sfide che il team ha dovuto affrontare, dalla pandemia all'invasione dell'Ucraina, che ha determinato la chiusura degli uffici di San Pietroburgo.

Non è tutto: anche l'uscita di Starfield ha rappresentato un elemento da tenere in debita considerazione, ed è in parte per questo motivo che il debutto di Baldur's Gate 3 è stato anticipato su PC.