Baldur's Gate 3 ha battuto anche Fallout 4 e Skyrim su Steam, ma Starfield è dietro l'angolo

Rimanendo in casa Bethesda, Baldur's Gate 3 ha all'istante battuto anche il picco massimo di giocatori contemporanei di Skyrim su Steam , pari a 287.411. Ovviamente non si tratta di un confronto del tutto onesto, in quanto Steam è cresciuto enormemente negli anni, ma nondimeno permette di capire qual è la magnitudo del successo del gioco di Larian Studios.

Gli altri numeri di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Come vi avevamo già riportato, Baldur's Gate 3 non è un successo unicamente rispetto a vecchi giochi. Il GDR è infatti l'11° miglior gioco - sempre in termini di picco massimo di giocatori contemporanei - su Steam di sempre, subito dietro ad Apex Legends (che è un free to play). Parlando solamente di giochi di ruolo, è il terzo migliore della storia di Steam, dietro solo a Cyberpunk 2077 ed Elden Ring.

Parlando del 2023, Baldur's Gate 3 è invece il secondo, dietro solo a Hogwarts Legacy che però vanta un record pari a 879.300 giocatori simultanei. Ricordiamo comunque che il weekend sta per arrivare ed è di norma il momento durante il quale il maggior numero di giocatori dedica tempo ai videogiochi: non è impossibile che Baldur's Gate 3 ottenga un nuovo record tra sabato e domenica.

Tutto questo andrà comunque confrontato con Starfield, che pare essere pronto a battere ogni record su Steam visto che a giugno era già tra i più prenotati.