Blasphemous 2: trailer presenta Ruego al Alba, una delle tre armi del gioco

Team17 - editore - e The Game Kitchen - sviluppatore - hanno condiviso un nuovo trailer dedicato a Blasphemous 2, il metroidvania in arrivo il 24 agosto 2023. Il nuovo filmato ci mostra una delle armi del gioco, nota come Ruego Al Alba (letteralmente Prego all'alba) e resa in inglese come The Praying Blade (La Lama che Prega).

Il filmato ci permette di vedere quali sono le caratteristiche principali di Ruego Al Alba di Blasphemous 2. Si tratta di uno strumento versatile che permette di attaccare e difendersi al tempo stesso. Dispone infatti di una parata che, oltre a bloccare i danni, è in grado di contrattaccare in automatico (anche se non tutti gli attacchi). Permette inoltre di caricare una barra che, una volta carica, garantisce un bonus temporaneo ai danni e alla distanza dei nostri fendenti.

Al pari di ogni arma di Blasphemous 2, Ruego Al Alba permette anche di sbloccare nuove mosse, come un colpo verso l'alto che solleva il nostro personaggio. Questo ci porta in una posizione di vantaggio perché l'arma è in grado di eseguire un attacco in caduta.