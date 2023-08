Atlas Fallen, un trailer del gameplay avanzato per i combattimenti

Peraltro quello pubblicato oggi non è il primo trailer dei combattimenti di Atlas Fallen , il che è del tutto normale considerando che gli scontri svolgeranno un ruolo centrale all'interno dell'esperienza.

Dalle parate perfette che stordiscono il nemico all'attacco dei suoi punti deboli, passando per l'indicatore che consente di eseguire una spettacolare special, il repertorio che avremo a disposizione in Atlas Fallen promette decisamente bene.

Atlas Fallen torna a mostrarsi, stavolta con un trailer del gameplay focalizzato sul combattimento avanzato e le manovre che il nostro personaggio può eseguire per tenere testa agli avversari più forti durante la campagna.

Un action con personalità?

Dopo le sperimentazioni soulslike con la serie The Surge, Deck13 ha voluto realizzare un prodotto per certi versi più semplice con Atlas Fallen, puntando su di un'ambientazione "semi open world" e su elementi metroidvania in grado di aggiungere spessore al gameplay.

Alcuni mesi fa abbiamo provato Atlas Fallen: date un'occhiata all'articolo per sapere com'è andata.