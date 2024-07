Un trailer di Atlas Fallen presenta il New Game+ di Reign of Sand, l'udpate con nuovi nemici, armature e sfide

L'update sarà disponibile per tutti i giocatori su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 agosto e con l'avvicinarci dell'uscita in questi giorni sono stati pubblicati alcuni filmati tematici, come quello sottostante dedicato al New Game+ .

Il supporto post lancio di Atlas Fallen continua, con gli sviluppatori di Deck 13 che presto pubblicheranno il mega-aggiornamento Reign of Sand , che definiscono la "versione definitiva del gioco", che offrirà ai giocatori più di una buona ragione per tornare o avvicinarsi per la prima volta a questo action GDR aggiungendo nuovi nemici, armature, opzioni per equipaggiamento e dinamiche di gioco.

Le novità di Reign of Sand

Come da prassi, in questa modalità i giocatori potranno iniziare una nuova partita mantenendo tutto il loro equipaggiamento, denaro e progressi. Di conseguenza partire avvantaggiati rispetto alla prima avventura, oppure potrete sfruttare l'occasione per giocare a una difficoltà più alta.

A tal proposito, una delle novità introdotte con Reign of Sand è il livello di difficoltà "Nightmare", che come suggerisce il nome non sarà affatto una passeggiata di salute e chiederà ai giocatori di padroneggiare al massimo il sistema di combattimento.

Per controbilanciare, i giocatori troveranno anche nuove armature ed Essence Stone (che potrete ammirare nel filmato sottostante), modifiche al sistema di progressione e una nuova meccanica che permetterà di potenziare ulteriormente il proprio personaggio per far fronte alle nuove sfide dell'aggiornamento. Allo stesso tempo ci saranno anche nuovi nemici e missioni, che offriranno nuovi stimoli anche a chi ha già visto tutto del gioco base.

Atlas Fallen è action GDR ambientato in un mondo desertico in rovina e dominato da un dio corrotto che ha scatenato delle creature chiamate spettri, che chiaramente i giocatori dovranno sfidare, da soli o tramite una modalità cooperativa per due persone. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.