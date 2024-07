L'eShop di Nintendo Switch svela le dimensioni di Tombi! Special Edition e Sonic x Shadow Generations

L'eShop di Nintendo Switch è stato recentemente aggiornato e ora riporta i dettagli delle dimensioni del download di alcuni dei giochi in arrivo nelle prossime settimane e mesi, tra cui spiccano in particolare Tombi! Special Edition e Sonic x Shadow Generations.

La riedizione di Tombi (o Tomba per il mercato internazionale) non richiederà di liberare troppo spazio nella vostra console, si parla in fatti di 2,7 GB in totale. Del resto non parliamo di una remaster vera e propria (con risoluzione e framerate migliorati), bensì di una conversione tramite Carbon Engine. Precisiamo che il dato proviene dall'eShop statunitense, visto che in quello italiano per il momento il gioco non è ancora presente nel catalogo, nonostante la data di uscita sia fissata all'1 agosto, e dunque la versione per il mercato nostrano potrebbe differire di pochi MB.